Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Unbekannter greift zwei Männer mit Pfefferspray an.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (25.04.2026) wurden zwei Männer im Bereich der Externsteine durch einen unbekannten Täter mit einer reizenden Substanz, vermutlich Pfefferspray, angegriffen und verletzt. Gegen 21:40 Uhr hielten sich ein 42-jähriger Mann aus Schlangen und sein 33-jähriger Begleiter im Bereich der Externsteine auf. Ein ihnen unbekannter Mann sprach die beiden an und forderte sie auf, den Bereich zu verlassen. Als sie der Aufforderung nicht umgehend nachkamen, sprühte der Unbekannte ihnen eine Substanz ins Gesicht. Beide Männer wurden leicht verletzt; einer von ihnen musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend in Begleitung von drei Frauen vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt - klein und untersetzt - trug zur Tatzeit ein weißes, kurzärmliges Oberteil - führte zwei große schwarze Hunde mit sich Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

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