Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Biemsen-Ahmsen - versuchter Einbruch in Motorradwerkstatt

Lippe (ots)

(LH) Am frühen Samstagmorgen, den 25.04.2026, versuchten ein oder mehrere Täter in der Ahmser Straße in eine Motorradwerkstatt einzudringen. Gegen 04:00 Uhr versuchten der oder die Täter über ein Fenster in die Werkstatt einzudringen. Die Einbrecher scheiterten jedoch bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer zu der Uhrzeit verdächtige Wahrnehmungen hatte wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

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