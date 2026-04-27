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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Zwei Männer bedrohen Polizeibeamte an Unfallabsperrung.

Lippe (ots)

In Hörstmar bedrohten am Freitagabend (24.04.2026) zwei Männer Polizeibeamte an einer Unfallabsperrung auf der Lageschen Straße. Die 33- und 19-Jährigen wollten trotz Sperrung aufgrund eines Unfalls mit Verletzten zur Unfallstelle gelangen. Nachdem ihnen die Weiterfahrt untersagt worden war, setzten sie ihren Weg zu Fuß fort, traten aggressiv auf und drohten, die Einsatzmaßnahmen zu stören. Sie bauten sich vor den Beamten auf, forderten sie zum Kampf auf und drohten mehrfach mit Gewalt. Bei der Personalienfeststellung machte der 33-Jährige zunächst falsche Angaben, nannte später jedoch seine richtigen Daten. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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