Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Katalysatoren-Diebe unterwegs

Lippe (ots)

(LH) In der Nacht von Freitag (24.04.26) auf Samstag (25.04.2026) wurden an zwei Tatörtlichkeiten in der Oerlinghauser Kernstadt, jeweils die Katalysatoren von zwei Pkw entwendet. Beide Male handelte es sich bei den angegangenen Fahrzeugen um ältere Modelle mit Baujahren vor dem Jahr 2000. In der Breslauer Straße wurde das Fahrzeug im Carport, unmittelbar neben dem Wohnhaus des Geschädigten angegangen. Der zweite Katalysator wurde auf einem Parkplatz in Marienstraße entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben oder verdächtige Feststellungen in dem Tatzeitraum von Freitagabend 21:30 Uhr bis Samstagmorgen um 06:00 Uhr getroffen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

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