Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Helpup - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(LH) Am Freitag, den 24.04.2026, kam es in im Oerlinghauser Ortsteil Helpup zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Mackenbrucher Straße. Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr und 19:45 Uhr versuchten ein oder mehrere Täter in das Mehrfamilienhaus einzubrechen. Augenscheinlich hielt die Eingangstür dem Versuch jedoch Stand, sodass der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Durch eine Zeugin konnte ein weißer Transporter im besagten Tatzeitraum festgestellt werden, welcher mit mindestens zwei männlichen, osteuropäischen Personen besetzt war. Möglicherweise stehen der Transporter und die zwei Personen im Zusammenhang mit der Tat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

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