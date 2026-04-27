Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Schwerverletzter nach Alleinunfall auf der Detmolder Straße.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.04.2026) verunfallte ein 39-jähriger Mann auf der Detmolder Straße und wurde dabei schwer verletzt. Gegen 00:11 Uhr fuhr der Mann aus Hiddenhausen mit seinem BMW in Fahrtrichtung Lage und kam etwa 100 Meter vor der Einmündung Oberes Land nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug durchfuhr einen Graben und kam auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Ersthelfer halfen dem Fahrer aus dem Fahrzeug. Aufgrund des Verdachts, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sein könnte, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

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