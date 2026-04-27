POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in einen Friseursalon.
Lippe (ots)
Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (23./24.04.2026) drangen unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in einen Friseursalon in der Langen Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt unter der Telefonnummer (05231) 6090 Zeugenhinweise entgegen.
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