PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in einen Friseursalon.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (23./24.04.2026) drangen unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in einen Friseursalon in der Langen Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt unter der Telefonnummer (05231) 6090 Zeugenhinweise entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 11:57

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Unbekannter greift zwei Männer mit Pfefferspray an.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (25.04.2026) wurden zwei Männer im Bereich der Externsteine durch einen unbekannten Täter mit einer reizenden Substanz, vermutlich Pfefferspray, angegriffen und verletzt. Gegen 21:40 Uhr hielten sich ein 42-jähriger Mann aus Schlangen und sein 33-jähriger Begleiter im Bereich der Externsteine auf. Ein ihnen unbekannter Mann sprach die ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:56

    POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Zwei Männer bedrohen Polizeibeamte an Unfallabsperrung.

    Lippe (ots) - In Hörstmar bedrohten am Freitagabend (24.04.2026) zwei Männer Polizeibeamte an einer Unfallabsperrung auf der Lageschen Straße. Die 33- und 19-Jährigen wollten trotz Sperrung aufgrund eines Unfalls mit Verletzten zur Unfallstelle gelangen. Nachdem ihnen die Weiterfahrt untersagt worden war, setzten sie ihren Weg zu Fuß fort, traten aggressiv auf und ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 09:57

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Biemsen-Ahmsen - versuchter Einbruch in Motorradwerkstatt

    Lippe (ots) - (LH) Am frühen Samstagmorgen, den 25.04.2026, versuchten ein oder mehrere Täter in der Ahmser Straße in eine Motorradwerkstatt einzudringen. Gegen 04:00 Uhr versuchten der oder die Täter über ein Fenster in die Werkstatt einzudringen. Die Einbrecher scheiterten jedoch bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer zu der Uhrzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren