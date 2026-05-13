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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt tatverdächtigen Räuber

Gelsenkirchen (ots)

An einem Tatort an der Ahstraße in der Altstadt wurden Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend, 12. Mai 2026, gegen 19.30 Uhr von zwei 13-Jährigen aus Gelsenkirchen erwartet. Beide gaben an, kurz vor Eintreffen der Beamten körperlich angegangen und ausgeraubt worden zu sein. Einer der beiden Gelsenkirchener berichtete, dass er im Treppenhaus des Parkhauses auf der Ahstraße auf einen ihm unbekannten Jugendlichen getroffen sei. Dieser habe ihn unvermittelt geschlagen und versucht eine Treppe herunterzustoßen. Kurze Zeit später kam es zu einem Konflikt zwischen dem gleichen Tatverdächtigen und dem anderen 13-Jährigen. Auch diesen Jugendlichen schlug der Tatverdächtige und durchsuchte im Anschluss seine Jackentaschen und seine Geldbörse nach Bargeld. Da der 13-Jährige kein Geld mitführte, nahm der Tatverdächtige eine E-Zigarette an sich und flüchtete von der Tatörtlichkeit. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Unbekannte kurze Zeit später durch Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Der 17-jährige Gelsenkirchener wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache gebracht, wo er auch erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die entwendete E-Zigarette wurde bei seiner Durchsuchung ebenfalls sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Raubes und Körperverletzung eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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