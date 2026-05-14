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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Hauptstraße in Hochstadt (Pfalz)

Hochstadt (Pfalz) (ots)

Am frühen Morgen des 14.05.2026 gegen 04:45 Uhr fuhr ein mutmaßlich orangefarbener oder gelber Kleinwagen in der Hauptstraße in Hochstadt gegen das Hoftor eines Privatgrundstücks und verursachte hierdurch erheblichen Sachschaden am Hoftor und an einer Steinmauer.

Der Unfallverursacher flüchtete vom Tatort, anhand des vor Ort verursachten Schadensbildes dürfte sein Fahrzeug jedoch erheblich beschädigt sein.

Die Polizei Landau erbittet Zeugenhinweise telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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