Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeibeamte beleidigt und getreten

Landau (ots)

Am Vormittag des 13.05.2026 gegen 11:00 Uhr wurde die Landauer Polizei in ein Krankenhaus gerufen, da eine 17-jährige Patientin auf ihrer Station randalierte. Bei der Fixierung der Patientin wurden die Polizeibeamten beleidigt und mehrfach getreten, blieben jedoch unverletzt. Die 17-Jährige konnte anschließend beruhigt werden und verblieb im Krankenhaus. Der Auslöser für ihr aggressives Verhalten blieb ungeklärt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell