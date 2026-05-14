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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeibeamte beleidigt und getreten

Landau (ots)

Am Vormittag des 13.05.2026 gegen 11:00 Uhr wurde die Landauer Polizei in ein Krankenhaus gerufen, da eine 17-jährige Patientin auf ihrer Station randalierte. Bei der Fixierung der Patientin wurden die Polizeibeamten beleidigt und mehrfach getreten, blieben jedoch unverletzt. Die 17-Jährige konnte anschließend beruhigt werden und verblieb im Krankenhaus. Der Auslöser für ihr aggressives Verhalten blieb ungeklärt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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