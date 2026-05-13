Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Edenkoben - Geschwindigkeitsüberwachung in Baustelle und auf Landstraße

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B10/Edenkoben (ots)

Innerhalb nur einer Stunde musste die Polizei gestern gegen acht Autofahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. Die Fahrer waren auf der B 10 in Höhe Landau-Godramstein im dortigen Baustellenbereich deutlich zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit 95 km/h gemessen, obwohl in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h gilt. Den Fahrer erwartet wegen der Überschreitung ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Bei einer anschließenden Kontrolle auf der L 516 zwischen Edenkoben und Maikammer mussten weitere zwölf Autofahrer sanktioniert werden, weil sie die dort erlaubten 50 km/h überschritten. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut an alle Verkehrsteilnehmer: Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen auf unseren Straßen.

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