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POL-PDLD: Edenkoben - Riskantes Überholmanöver wegen Katzenmedizin führt zu Ermittlungsverfahren

POL-PDLD: Edenkoben - Riskantes Überholmanöver wegen Katzenmedizin führt zu Ermittlungsverfahren
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Edenkoben (ots)

Wegen einer gravierenden Verkehrsgefährdung erstattete ein Verkehrsteilnehmer gestern Abend (12.05.2026, kurz vor 18:00 Uhr) Anzeige gegen einen 48-jährigen Autofahrer. Dieser hatte auf der L 516 bei Edenkoben trotz eines bestehenden Überholverbots drei Fahrzeuge überholt. Der entgegenkommende Mitteiler musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Edenkoben konnte das Fahrzeug kurz darauf im Stadtgebiet stoppen. Als Rechtfertigung für seine riskante und uneinsichtige Fahrweise gab der Mann an, er habe sich auf dem Weg befunden, um dringend benötigte Medikamente für seine Katze zu beschaffen. Gegen den 48-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Edenkoben sucht nun nach den Fahrern der beiden anderen Fahrzeuge, die ebenfalls durch das Manöver des Beschuldigten gefährdet wurden. Diese sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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