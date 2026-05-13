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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Räuberischer Diebstahl

Landau (ots)

Am 12.05.2026 betrat ein 42-jähriger Mann einen Supermarkt im Horstring in Landau und entnahm dort gegen 09:14 Uhr mehrere Lebensmittel im Gesamtwert von 38 Euro. Anschließend verstaute er die Waren in seinem mitgeführten Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an. Beim Versuch, den Rucksack zu kontrollieren, versuchte der Beschuldigte, diesem den Rucksack zu entreißen. Zudem schubste er den Mitarbeiter.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann verbal aggressiv. Als er gefesselt werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Kräfte in entwürdigender Weise.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde der bereits einschlägig polizeibekannte Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, der im Anschluss in Vollzug gesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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