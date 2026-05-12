POL-PDLD: Oberhausen/Steinfeld - Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Oberhausen/Steinfeld (ots)
Am heutigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern folgende Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt: ca. 09:30-10:00h L546 Steinfeld in Höhe der Einmündung zur L544. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 50km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Hierbei ergaben sich bei 80 gemessenen Fahrzeugen fünf Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste Gemessene Geschwindigkeit lag bei 73km/h. 10:25-11:05h B427 von Bad Bergzabern auf den Ortseingang Oberhausen zufahrend (70km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit). Hierbei ergaben sich insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 101km/h.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
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