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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberhausen/Steinfeld - Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Oberhausen/Steinfeld (ots)

Am heutigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern folgende Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt: ca. 09:30-10:00h L546 Steinfeld in Höhe der Einmündung zur L544. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 50km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Hierbei ergaben sich bei 80 gemessenen Fahrzeugen fünf Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste Gemessene Geschwindigkeit lag bei 73km/h. 10:25-11:05h B427 von Bad Bergzabern auf den Ortseingang Oberhausen zufahrend (70km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit). Hierbei ergaben sich insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 101km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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