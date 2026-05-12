Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleisweiler - Warnung vor "Dachhaien": Dubiose Handwerker in der Hainbachtalstraße unterwegs

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Gleisweiler (ots)

Am gestrigen Tage (11.05.2026, 14.40 Uhr) kam es in der Hainbachtalstraße in Gleisweiler zu einem Vorfall mit sogenannten "Dachhaien". Unbekannte Personen suchten gezielt Wohnanwesen auf und boten an der Haustür Dacharbeiten zu vermeintlich günstigen Festpreisen an. Die Täter waren mit einem weißen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen-Kürzel BM (Rhein-Erft-Kreis) unterwegs. Die aufmerksamen Bewohner reagierten vorbildlich und lehnten das Angebot konsequent ab. Daraufhin entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei Edenkoben warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor dieser Masche: Seriöse Handwerksbetriebe bieten ihre Leistungen in der Regel nicht unaufgefordert an der Haustür an. Hinter den vermeintlichen Schnäppchen verbergen sich oft betrügerische Absichten. Die Arbeiten werden häufig fachlich mangelhaft ausgeführt, während die Kosten im Verlauf massiv in die Höhe getrieben werden. Leisten Sie niemals Anzahlungen und unterschreiben Sie keine Verträge unter Zeitdruck. Sollten Sie solche Beobachtungen machen oder bedrängt werden, informieren Sie umgehend die Polizei.

Hinweise zu dem beschriebenen weißen Sprinter oder den Personen nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail entgegen.

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