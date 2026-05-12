POL-PDLD: Altdorf - Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht
Altdorf (ots)
Am Montag kam es in der Wiesenstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter nutzten ein Zeitfenster von nur einer Stunde (08:20 bis 09:20 Uhr), um die Terrassentür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Nachdem sie das gesamte Anwesen durchsucht hatten, entwendeten sie Bargeld, Schmuck sowie weitere Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 06323 9550 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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