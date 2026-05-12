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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Vereinsheim

Germersheim (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.2026, 19:00 Uhr - 11.05.2026, 11:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Vereinsheim, Am Sportzentrum in Germersheim. Im Inneren wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten Bargeld und verursachten Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau bekannt ist.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Nummer 07274/9580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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