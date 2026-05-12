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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Altdorf (ots)

Zu einem Wohnhauseinbruch in der Ortsgemeinde Altdorf kam es am Montag, den 11.05.2026. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von 08:15 bis 09:20 Uhr gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Es dürften Wertgegenstände in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet worden sein.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Nummer 06323-9550 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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