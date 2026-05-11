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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg-Unfallflucht

Wernersberg (ots)

In der Nacht vom 08.05.2026 auf dem 09.05.2026 wurde der geparkte Ford, welcher in der Maisbachstraße in Wernersberg abgestellt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein größerer Lackschaden an dem geparkten PKW.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail unter pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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