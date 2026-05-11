Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahruntüchtig unter Medikamenteneinfluss

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Edesheim (ots)

Die Polizei weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass nicht nur Alkoholeinfluss, sondern auch die Einnahme von Medikamenten zur Fahruntauglichkeit führen kann. Werden unter diesem Einfluss Fahrzeuge geführt, drohen Blutentnahmen sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. Am gestrigen Sonntag (10.05.2026) wurde der Polizei gegen 11:45 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin gemeldet, die durch ihre auffällige Fahrweise die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer auf sich gezogen hatte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle räumte die junge Frau ein, Medikamente eingenommen zu haben, die bei ihr starke Schläfrigkeit und Abwesenheit verursachten. Aufgrund der körperlichen Ausfallerscheinungen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet.

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