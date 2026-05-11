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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Ingenheim - Person in psychischer Ausnahmesituation

Billigheim - Ingenheim (ots)

Am Montag, den 11.05.2026, wurde der Polizei Landau gegen 08:04 Uhr eine Person gemeldet, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und mit einem Messer bewaffnet sein soll. Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch mehrere Streifenwagen aufgesucht. Vor Ort konnte der 25 Jährige angetroffen werden. Unter Androhung der Schusswaffe sowie des Distanzelektroimpulsgeräts konnte er zu Boden gesprochen und gefesselt werden. Ein Messer führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit sich. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der Mann im Anschluss einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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