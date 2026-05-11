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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Ingenheim - Streit um Handy eskaliert

Billigheim - Ingenheim (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, kam es gegen 15:35 Uhr in einem Wohnanwesen zu einem Streit zwischen einem Stiefvater und seinem 15-jährigen Stiefsohn. Hintergrund der Auseinandersetzung war das Mobiltelefon des Jugendlichen. Im Verlauf des Streits nahm der 15-Jährige ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung seines Stiefvaters aus. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt. Der Stiefvater sowie ein weiteres Familienmitglied konnten das Haus verlassen und verständigten die Polizei. Der Jugendliche konnte anschließend vor dem Anwesen angetroffen werden. Mit einem Messer in der Hand ging er auf die eintreffenden Polizeibeamten zu. Unter Androhung der Schusswaffe sowie des Distanzelektroimpulsgeräts konnte der 15-Jährige zu Boden gesprochen und gefesselt werden. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er im Anschluss einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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