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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schwerer Verkehrsunfall auf der L512

Landau (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026, befuhr gegen 19:09 Uhr eine 31-jährige Motorradfahrerin die L512 von Böchingen in Richtung Landau-Nußdorf. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte in den Grünstreifen. Die Fahrerin rutschte anschließend mit ihrem Motorrad etwa 35 Meter über den Boden und prallte schließlich gegen ein Steingeländer. Die 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L512 kurzzeitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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