Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Einbruch in Kellerräume - Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (08.05.2026 - 09.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Kellerräume eines Wohnanwesens in der Birkenallee in Offenbach ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus den betroffenen Räumen nichts entwendet. An den Türen entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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