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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und einer Körperverletzung -#polsiwi

Netphen-Dreis-Tiefenbach (ots)

Am heutigen späten Vormittag ist die Polizei zu einem Brandgeschehen nach Dreis-Tiefenbach gerufen worden. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Außerdem besteht der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 11:27 Uhr wurde die Polizei über die Kreisleitstelle zu einem Brand in der Siegener Straße gerufen worden. Der Brand dürfte nach bisherigen Erkenntnissen bereits vor 11:00 Uhr begonnen haben. Der erste Streifenwagen war bereits vier Minuten später vor Ort. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Objekt um ein Wohngebäude handelt. Im Erdgeschoss befindet sich ein Lebensmittelmarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte es in diesem Ladenlokal. Es liegen Hinweise vor, wonach die Wahrscheinlichkeit einer Brandstiftung gegeben ist. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in alle Richtungen.

In dem Laden hielt sich zuvor der 23-jährige Betreiber des Lokals auf. Er gab an, dass er durch eine Person unvermittelt vor dem Brand im Lokal angegriffen worden sei. Den Angreifer konnte der 23-Jährige nicht näher beschreiben. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass unmittelbar nach dem Beginn des Brandes eine dunkel gekleidete Person mit aufgesetzter Kapuze und einem Rucksack aus dem Gebäude herauskam. Die Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand ist insbesondere die Feststellung der genauen Brandursache sowie die im Raume stehende Körperverletzung. Zu einer möglichen Motivlage gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Zudem geht es um die Identifizierung der unbekannten Person, die das Objekt kurz vor dem Brand verlassen hat, und um einen möglichen Zusammenhang dieser Person mit dem Sachverhalt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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