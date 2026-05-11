Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Germersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Sonntag, 10.05.2026 in Germersheim. Ein 56-jähiger Pkw-Fahrer fuhr aus einem Parkplatz in der Werftstraße und übersah dabei einen 67-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Während der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Polizei Germersheim konnten bei dem Fahrer Alkohol bedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Im Anschluss wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

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