Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Präventionsveranstaltung Polizei Edenkoben - Unfallstellerundfahrt

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Edenkoben (ots)

Nach einer erfolgreichen Ankündigung über die Presse sowie die sozialen Medien (WhatsApp) führte die hiesige Dienststelle am Samstag den 09.05.2026 die Präventionsveranstaltung "Unfallstellenrundfahrt" durch. Das Format stieß auf außerordentliches Interesse und war mit 11 Teilnehmern sowie deren Motorrädern vollständig ausgebucht. Unterstützt wurde die Aktion durch ein interdisziplinäres Team. Neben den eingesetzten Beamten (Motorradpolizisten der Polizei Edenkoben) begleiteten ein Motorradfahrer der Malteser sowie ein aktiver und ein ehemaliger Motorradfahrer der Polizei die Gruppe.

Der Auftakt der Veranstaltung widmete sich teils der Theorie und zudem dem Austausch. Neben Erläuterungen zu fahrtechnischen Grundlagen wurden klare Gruppenregeln für die Ausfahrt festgelegt. Besonders wertvoll war hierbei der Einstieg über individuelle Erlebnisse der Teilnehmer als Motorradfahrer im Straßenverkehr. Nach einer obligatorischen Überprüfung der Motorräder auf ihre Verkehrssicherheit startete die Gruppe zur gemeinsamen Rundfahrt.

Die Route führte über Gleisweiler und das weitere Dienstgebiet bis zum Johanniskreuz. Im Zentrum der Fahrt stand das Anfahren von insgesamt vier markanten Unfallstellen, an denen es in der Vergangenheit zu schweren oder gar tödlichen Motorradunfällen gekommen war. Vor Ort erfolgte eine detaillierte Aufarbeitung des jeweiligen Unfallgeschehens. Durch diese direkte Konfrontation mit den Realfolgen konnten gezielt Präventionstipps zu den Themen Kurvenlinie, Geschwindigkeitswahl und Sichtbarkeit vermittelt werden. Ziel war es, das Gefahrenbewusstsein zu schärfen und die Teilnehmer nachhaltig für eine defensive Fahrweise zu sensibilisieren.

Den Abschluss fand die Rundfahrt bei einem Fachhändler für Motorradbekleidung in Landau. Hier lag der Fokus auf der passiven Sicherheit. Neben Hinweisen zur optimalen Passform von Schutzkleidung wurden innovative Neuerungen wie die Airbagweste vorgestellt, die einen entscheidenden Beitrag zur Verletzungsminimierung leisten kann.

Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmern durchweg positiv aufgenommen und förderte einen konstruktiven Austausch - sowohl mit den Kollegen der Polizei als auch unter den Bikern selbst. Das hervorragende Feedback im Rahmen der Evaluation und die hohe Nachfrage bestätigen den Erfolg dieses praxisnahen Konzepts. Aufgrund dessen sind weitere gleichgelagerte Präventionsveranstaltungen in naher Zukunft bereits fest angedacht.

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