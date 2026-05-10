POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Kandel (ots)
Am 09.05.2026 wurden in den Zeiträumen von 10:30 Uhr bis 11:40 Uhr sowie von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon entfielen 20 Verstöße auf den Vormittagszeitraum und weitere 13 Verstöße auf die Kontrollphase am frühen Abend. Den höchsten Messwert erreichte ein Verkehrsteilnehmer mit 83 km/h bei erlaubten 50 km/h.
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