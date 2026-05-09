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POL-PDLD: B10, Landau-Nord - Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

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B10/ Landau-Nord (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:20 Uhr, ereignete sich auf der B10 bei Landau-Nord in Fahrtrichtung Pirmasens ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige Fahrer des LKW zunächst den linken Fahrstreifen und wechselte im weiteren Verlauf auf die rechte Spur. Hierbei übersah er offenbar den rechts neben ihm fahrenden PKW im toten Winkel. Es kam daraufhin zu einer Kollision zwischen der Front des LKW und dem Heck des PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der beteiligte VW Golf um 180 Grad gedreht und kam an der Mittelleitplanke zum Stillstand.

Der 63 Jahre alte Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.500EUR.

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