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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Knittelsheim / Bellheim (ots)

Am 08.05.2026 wurden vormittags durch Kräfte der Polizeiinspektion Germersheim in den Ortsgemeinden Knittelsheim und Bellheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurden in Knittelsheim 5 Geschwindigkeitsverstöße mit Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h festgestellt. In Bellheim wurden 9 Verstöße mit Höchstgeschwindigkeit 50 km/h festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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