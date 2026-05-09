POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Minfeld (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle im nördlichen Bereich von Minfeld einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die bisher unbekannten Täter die Tür zur Lagerhalle gewaltsam aufzubrechen. Da dies misslang, gelang es den Tätern auch nicht in die Lagerhalle einzudringen. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von wenigen hundert ...

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