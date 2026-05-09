POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Knittelsheim / Bellheim (ots)
Am 08.05.2026 wurden vormittags durch Kräfte der Polizeiinspektion Germersheim in den Ortsgemeinden Knittelsheim und Bellheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurden in Knittelsheim 5 Geschwindigkeitsverstöße mit Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h festgestellt. In Bellheim wurden 9 Verstöße mit Höchstgeschwindigkeit 50 km/h festgestellt.
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76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
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