POL-PDLD: Unter Cannabiseinfluss am Steuer
Edesheim (ots)
Am 07.05.2026 wurde gegen 11 Uhr ein 44-jähriger VW-Fahrer im Ortsbereich Edesheim durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen ergaben sich beim Fahrzeugführer Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.
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Polizeiinspektion Edenkoben
Leandra Toews
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