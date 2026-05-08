PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Cannabiseinfluss am Steuer

POL-PDLD: Unter Cannabiseinfluss am Steuer
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Am 07.05.2026 wurde gegen 11 Uhr ein 44-jähriger VW-Fahrer im Ortsbereich Edesheim durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen ergaben sich beim Fahrzeugführer Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Leandra Toews

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 07:28

    POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr

    Landau (ots) - Am 07.05.2026 wurde um 22:25 Uhr ein 69-jähriger Subaru-Fahrer im Horstring in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer wies einen Wert von 1,1 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 07:27

    POL-PDLD: Landau - Handfeste Auseinandersetzung

    Landau (ots) - Am 07.05.2026 kam es gegen 21:55 Uhr vor einem Supermarkt in der Dammühlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen. Zunächst gerieten zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren vor dem Markt in einen verbalen Streit mit zwei weiteren Personen. Nachdem die beiden Männer ihren Einkauf beendet hatten, trafen sie erneut auf die zuvor beteiligten Personen. Der Streit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren