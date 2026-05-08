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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

Am 07.05.2026 wurde um 22:25 Uhr ein 69-jähriger Subaru-Fahrer im Horstring in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer wies einen Wert von 1,1 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 69-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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