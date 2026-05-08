POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr
Landau (ots)
Am 07.05.2026 wurde um 22:25 Uhr ein 69-jähriger Subaru-Fahrer im Horstring in Landau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer wies einen Wert von 1,1 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 69-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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Mike Bourdy
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