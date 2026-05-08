POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) - Am 07.05.2026 kam es gegen 21:55 Uhr vor einem Supermarkt in der Dammühlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen. Zunächst gerieten zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren vor dem Markt in einen verbalen Streit mit zwei weiteren Personen. Nachdem die beiden Männer ihren Einkauf beendet hatten, trafen sie erneut auf die zuvor beteiligten Personen. Der Streit ...

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