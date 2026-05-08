POL-PDLD: Landau - Schulwegüberwachungen
Landau (ots)
Am 07.05.2026 wurden zu Schulbeginn durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau Schulwegüberwachungen an der Thomas-Nast-Grundschule sowie der Michael-Ende-Grundschule in Landau-Queichheim durchgeführt. Ein Fahrzeugführer wurde hierbei gebührenpflichtig verwarnt, da dieser nicht angeschnallt war. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872031
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