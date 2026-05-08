POL-PDLD: Landau - Schulwegüberwachungen

Eußerthal (ots) - Die Polizei Annweiler konnte eine 59jährige aus Eußerthal gerade noch davor bewahren Opfer eines gewerbsmäßigen Betruges und Wuchers zu werden. Die Dame hatte sich zu Hause von drei fremden Männern überreden lassen, sich an ihrem Haus kleine Handwerksarbeiten direkt ausführen zu lassen. Die dafür vereinbarten 300EUR empfand die Frau als angemessen. Nachdem die Arbeiten ausgeführt worden waren, ...

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