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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bremse und Gas verwechselt

POL-PDLD: Landau - Bremse und Gas verwechselt
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Landau (ots)

Am 07.05.2026 kam es gegen 15:40 Uhr im Bereich des Otto-Hahn-Gymnasiums zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Fahrerin eines Hyundai beteiligt war. Die Seniorin wollte auf einen Parkplatz einfahren, verwechselte dabei jedoch vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug unkontrolliert, durchfuhr eine Hecke und kam schließlich nahezu senkrecht in der Befüllungsanlage der Hackschnitzelheizung zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt und konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Heizungsanlage ist derzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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