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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Handfeste Auseinandersetzung

Landau (ots)

Am 07.05.2026 kam es gegen 21:55 Uhr vor einem Supermarkt in der Dammühlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen. Zunächst gerieten zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren vor dem Markt in einen verbalen Streit mit zwei weiteren Personen. Nachdem die beiden Männer ihren Einkauf beendet hatten, trafen sie erneut auf die zuvor beteiligten Personen. Der Streit eskalierte und mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer leicht verletzt wurden. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 20 Jahren angetroffen und einer Personalienfeststellung unterzogen werden. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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