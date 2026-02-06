Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schüler streiten an Bushaltestelle

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Streit unter Schülern ist Anfang der Woche an einer Bushaltestelle eskaliert. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, war es am Montagmittag nach Schulschluss in der Jahnstraße zunächst zu verbalen Provokationen und schließlich zu wechselseitigen körperlichen Attacken unter den Jugendlichen gekommen.

Auch eine Mutter, die ihren Sohn mit dem Auto abholte, soll sich eingemischt und einen der Beteiligten bedroht haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen trugen ein 15-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen leichte Verletzungen davon.

Ersten Ermittlungen zufolge war dem Streit bereits ein Gerangel in der Schule vorausgegangen. Dort trennten Lehrer die Streithähne voneinander. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

