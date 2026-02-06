PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schüler streiten an Bushaltestelle

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Streit unter Schülern ist Anfang der Woche an einer Bushaltestelle eskaliert. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, war es am Montagmittag nach Schulschluss in der Jahnstraße zunächst zu verbalen Provokationen und schließlich zu wechselseitigen körperlichen Attacken unter den Jugendlichen gekommen.

Auch eine Mutter, die ihren Sohn mit dem Auto abholte, soll sich eingemischt und einen der Beteiligten bedroht haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen trugen ein 15-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen leichte Verletzungen davon.

Ersten Ermittlungen zufolge war dem Streit bereits ein Gerangel in der Schule vorausgegangen. Dort trennten Lehrer die Streithähne voneinander. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 12:20

    POL-PDKL: Mann randaliert in Wohnung und verletzt Bewohner

    Kaiserslautern (ots) - In der Pariser Straße kam es am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Ein 32-jähriger Mann soll sich geweigert haben, eine Wohnung zu verlassen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei randalierte er und richtete Sachschaden an. Nach Angaben der Beteiligten trat der Mann die Wohnungstür ein und ging einen 39-jährigen Bewohner körperlich an. Dieser erlitt dabei ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:49

    POL-PDKL: Personenkontrollen in der Innenstadt

    Kaiserslautern (ots) - Mitarbeiter aus dem "Haus des Jugendrechts" haben am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt bei Fußstreifen mehrere Jugendliche kontrolliert. Dabei konnten sie insgesamt sechs elektronische Einwegzigaretten feststellen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Diese wurden sichergestellt. Außerdem wurde bei einem Jugendlichen Haschisch gefunden und ebenfalls sichergestellt. Darüber hinaus ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:28

    POL-PDKL: "Gras" und Kokain: E-Scooter-Fahrer gestoppt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei in der Lutrinastraße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Kokain. Der E-Scooter wurde vor Ort abgestellt und gesichert. Auf der Polizeidienststelle wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren