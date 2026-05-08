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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Minfeld - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Minfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle im nördlichen Bereich von Minfeld einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die bisher unbekannten Täter die Tür zur Lagerhalle gewaltsam aufzubrechen. Da dies misslang, gelang es den Tätern auch nicht in die Lagerhalle einzudringen. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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