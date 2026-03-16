Polizei Wuppertal

POL-W: W Überfall auf Taxifahrer - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am frühen Samstagmorgen (14.03.2026) überfielen zwei Unbekannte einen Taxifahrer in Vohwinkel.

Gegen 00:35 Uhr bestiegen die Tatverdächtigen auf der Briller Straße ein Taxi und ließen sich zur Straße Elfenhang fahren. Hier drohten sie dem 62-jährigen Taxifahrer mit einer schwarzen Schusswaffe und forderten die Herausgabe seiner Geldbörse.

Der Fahrer händigte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus, woraufhin die Täter aus dem Taxi flohen.

Die Räuber sollen beide dunkelhäutig und von "normaler Statur" gewesen sein. Das Opfer schätzt sie auf 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 m bis 1,80 m groß. Einer der Männer trug bei der Tatausführung eine schwarze Lederjacke, schwarze Lederhandschuhe und eine schwarze Kopfbekleidung (Durag). Sein Komplize war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Weste bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls können ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 284 0 mitteilen.

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