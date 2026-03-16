PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Überfall auf Taxifahrer - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am frühen Samstagmorgen (14.03.2026) überfielen zwei Unbekannte einen Taxifahrer in Vohwinkel.

Gegen 00:35 Uhr bestiegen die Tatverdächtigen auf der Briller Straße ein Taxi und ließen sich zur Straße Elfenhang fahren. Hier drohten sie dem 62-jährigen Taxifahrer mit einer schwarzen Schusswaffe und forderten die Herausgabe seiner Geldbörse.

Der Fahrer händigte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus, woraufhin die Täter aus dem Taxi flohen.

Die Räuber sollen beide dunkelhäutig und von "normaler Statur" gewesen sein. Das Opfer schätzt sie auf 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 m bis 1,80 m groß. Einer der Männer trug bei der Tatausführung eine schwarze Lederjacke, schwarze Lederhandschuhe und eine schwarze Kopfbekleidung (Durag). Sein Komplize war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Weste bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls können ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 284 0 mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 10:19

    POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf der Kaiserstraße

    Wuppertal (ots) - Am 14.03.2026, gegen 16:05 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße zu einem Raubdelikt. Eine 51-jährige Frau befand sich am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße und hatte die Tür bereits aufgeschlossen, als von hinten jemand versuchte ihr die Goldkette vom Hals zu reißen. Dies gelang dem Angreifer auch, jedoch konnte die 51-Jährige die Kette noch einmal zu fassen bekommen und trotz ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 09:57

    POL-W: SG 50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Schlagbaumer Straße

    Wuppertal (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15.03.2026, 04:00 Uhr) kollidierte ein 18-Jähriger mit einem BMW mit mehreren geparkten Fahrzeugen, als er die Schlagbaumer Straße entlangfuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 18-Jährige in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 93 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:09

    POL-W: W Cronenberger um hohe Bargeldsumme betrogen - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (12.03.2026) betrogen Unbekannte einen 84-jährigen Wuppertaler um eine hohe vierstellige Bargeldsumme. Die Ganoven riefen gegen 16:00 Uhr bei dem am Mastweg wohnenden Senioren an und überzeugten ihn mit einer legendierten Geschichte, Bargeld an einen Abholer zu übergeben. In dem Telefonat, welches durchgehend in russischer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren