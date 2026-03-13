PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Cronenberger um hohe Bargeldsumme betrogen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.03.2026) betrogen Unbekannte einen 84-jährigen Wuppertaler um eine hohe vierstellige Bargeldsumme.

Die Ganoven riefen gegen 16:00 Uhr bei dem am Mastweg wohnenden Senioren an und überzeugten ihn mit einer legendierten Geschichte, Bargeld an einen Abholer zu übergeben.

In dem Telefonat, welches durchgehend in russischer Muttersprache des Opfers geführt wurde, wurde ihm erzählt, dass sein Sohn in einen folgenschweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Zur Behandlung des Unfallopfers und als Kaution für seinen Sohn müsse er zeitnah einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag bereitstellen.

Der Betrogene übergab auf der Straße vor seinem Wohnhaus nicht die geforderte Summe, sondern Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Abholer sei etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen und mit einem grünen Pkw geflüchtet.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

   - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
     klingt.
   - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die 
     Polizei unter der 110 an!
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
     misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
     beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen 
     konfrontiert werden.
   - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren 
     Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen 
     persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.
   - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und
     finanziellen Verhältnisse.
   - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
     Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
     Betrüger!
   - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
     entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren