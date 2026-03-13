Polizei Wuppertal

POL-W: W Cronenberger um hohe Bargeldsumme betrogen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.03.2026) betrogen Unbekannte einen 84-jährigen Wuppertaler um eine hohe vierstellige Bargeldsumme.

Die Ganoven riefen gegen 16:00 Uhr bei dem am Mastweg wohnenden Senioren an und überzeugten ihn mit einer legendierten Geschichte, Bargeld an einen Abholer zu übergeben.

In dem Telefonat, welches durchgehend in russischer Muttersprache des Opfers geführt wurde, wurde ihm erzählt, dass sein Sohn in einen folgenschweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Zur Behandlung des Unfallopfers und als Kaution für seinen Sohn müsse er zeitnah einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag bereitstellen.

Der Betrogene übergab auf der Straße vor seinem Wohnhaus nicht die geforderte Summe, sondern Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Abholer sei etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen und mit einem grünen Pkw geflüchtet.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution

