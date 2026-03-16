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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf der Kaiserstraße

Wuppertal (ots)

Am 14.03.2026, gegen 16:05 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße zu einem 
Raubdelikt.

Eine 51-jährige Frau befand sich am Hauseingang eines 
Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße und hatte die Tür bereits 
aufgeschlossen, als von hinten jemand versuchte ihr die Goldkette vom
Hals zu reißen. Dies gelang dem Angreifer auch, jedoch konnte die 
51-Jährige die Kette noch einmal zu fassen bekommen und trotz einer 
Rangelei wieder an sich bringen. 

Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung der Straße 
Hammerstein. Der Täter wird als circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 
1,70m bis 1,75m groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze 
Jacke, einen Schnurbart, schwarze Haare und eine Zahnspange.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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