Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf der Kaiserstraße

Wuppertal (ots)

Am 14.03.2026, gegen 16:05 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße zu einem Raubdelikt. Eine 51-jährige Frau befand sich am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße und hatte die Tür bereits aufgeschlossen, als von hinten jemand versuchte ihr die Goldkette vom Hals zu reißen. Dies gelang dem Angreifer auch, jedoch konnte die 51-Jährige die Kette noch einmal zu fassen bekommen und trotz einer Rangelei wieder an sich bringen. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung der Straße Hammerstein. Der Täter wird als circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70m bis 1,75m groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, einen Schnurbart, schwarze Haare und eine Zahnspange. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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