Polizei Wuppertal

POL-W: SG 50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Schlagbaumer Straße

Wuppertal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (15.03.2026, 04:00 Uhr) kollidierte ein 18-Jähriger mit einem BMW mit mehreren geparkten Fahrzeugen, als er die Schlagbaumer Straße entlangfuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 18-Jährige in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 93 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort zunächst mit einem Smart, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend stieß er mit einem Ford zusammen, der durch den Aufprall mehrere Meter die Straße entlang geschoben wurde. Beide Fahrzeuge kamen am rechten Fahrbahnrand nach einigen Metern zum Stehen. Der BMW kollidierte dort am Fahrbahnrand mit einer Anzeigetafel einer Firma. Der 18-jährige Fahrzeugführer und seine beiden Mitfahrer (männlich, 21 und 22 Jahre) erlitten bei dem Verkehrsunfall keine Verletzungen. Der Führerschein und der BMW des Autofahrers wurden vor Ort sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schlagbaumer Straße gesperrt.

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