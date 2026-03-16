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Polizei Wuppertal

POL-W: SG 50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Schlagbaumer Straße

Wuppertal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (15.03.2026, 04:00 Uhr) kollidierte ein 
18-Jähriger mit einem BMW mit mehreren geparkten Fahrzeugen, als er 
die Schlagbaumer Straße entlangfuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 18-Jährige in Richtung 
Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 93 kam er aus bislang ungeklärter 
Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort zunächst 
mit einem Smart, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend stieß 
er mit einem Ford zusammen, der durch den Aufprall mehrere Meter die 
Straße entlang geschoben wurde. Beide Fahrzeuge kamen am rechten 
Fahrbahnrand nach einigen Metern zum Stehen. Der BMW kollidierte dort
am Fahrbahnrand mit einer Anzeigetafel einer Firma. 

Der 18-jährige Fahrzeugführer und seine beiden Mitfahrer (männlich, 
21 und 22 Jahre) erlitten bei dem Verkehrsunfall keine Verletzungen. 

Der Führerschein und der BMW des Autofahrers wurden vor Ort 
sichergestellt. 

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schlagbaumer Straße 
gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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