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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unfallflucht am Gartencenter

POL-PDLD: Edesheim - Unfallflucht am Gartencenter
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Edesheim (ots)

Am gestrigen Freitag kam es auf dem Parkplatz des Gartencenters in Edesheim (Staatsstraße 66) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der PKW des Geschädigten war in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 15:20 Uhr auf dem Parkplatz geparkt. In dieser Zeit wurde der PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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