POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Germersheim (ots)
Schwerere Verletzungen zog sich eine 69 Jahre alte Frau aus dem Raum Germersheim zu. Diese war als Fußgängerin in Höhe der Rhein-Apotheke unterwegs, als ein 24 Jahre alter Fahrzeugführer den dortigen Parkplatz verließ, die Frau übersah und beim Vorbeifahren touchierte. Sie fiel zu Boden und zog sich einen Bruch des Schenkelhalses zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
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