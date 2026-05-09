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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Germersheim (ots)

Schwerere Verletzungen zog sich eine 69 Jahre alte Frau aus dem Raum Germersheim zu. Diese war als Fußgängerin in Höhe der Rhein-Apotheke unterwegs, als ein 24 Jahre alter Fahrzeugführer den dortigen Parkplatz verließ, die Frau übersah und beim Vorbeifahren touchierte. Sie fiel zu Boden und zog sich einen Bruch des Schenkelhalses zu. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION GERMERSHEIM
FRIEDRICH-EBERT-STR. 5
76726 GERMERSHEIM
TEL. 07274-9580
E-MAIL: PIGERMERSHEIM@POLIZEI.RLP.DE

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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