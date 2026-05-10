Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Mainzer Straße - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Am 09.05.2026, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos im Bereich der Einfahrt eines Supermarktes in der Mainzer Straße. Während des Einbiegevorgangs eines 52-jährigen Autofahrers auf den Parkplatz der Supermarktfiliale, musste dieser verkehrsbedingt abbremsen. In der Folge streifte das dahinterfahrende Auto mit der Front das davor einbiegende Auto. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Auto über die Mainzer Straße. Durch Personen vor Ort wurde das Auto als silberner Kombi beschrieben. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachten konnten oder Hinweise auf den silbernen Kombi mit Frontschaden machen können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

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