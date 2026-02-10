PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Am Montagnachmittag, 09.02.2026 befuhr der 27-jährige Fahrer eines PKW VW Golf die Bundesautobahn 8 in Richtung Pirmasens und verließ diese an der Anschlussstelle Contwig. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der Abfahrt im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die rechte Leitplanke. Von dort aus wurde der VW Golf auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden PKW Fiat kollidierte. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000.- Euro beziffert. Beide Fahrzeugführer klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurde abgeschleppt. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

