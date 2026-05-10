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POL-PDLD: BAB65/ Kirrweiler (Pfalz) - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

POL-PDLD: BAB65/ Kirrweiler (Pfalz) - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen
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BAB65/ Kirrweiler (Pfalz) (ots)

Glück im Unglück hatten zwei leichtverletzte Personen bei einem Verkehrsunfall auf der BAB65 im Bereich der Gemarkung Kirrweiler in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 02:30 Uhr waren die 24-jährige Fahrerin und ihr 25 Jahre alter Beifahrer auf der BAB65 von Neustadt in Richtung Edenkoben unterwegs. Nach eigenen Angaben wollte die 24-Jährige einem auf der Fahrbahn befindlichen Tier ausweichen und hatte dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im an die Autobahn angrenzenden Weinberg auf dem Dach liegen.

Der PKW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Auch am Weinberg entstand erheblicher Sachschaden. Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich auf ca. 25.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Wingerter, POK

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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