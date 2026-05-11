Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Exhibitionistische Handlung im Schillerpark

Landau (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026, wurde der Polizei gegen 17 Uhr eine männliche Person gemeldet, die im Schillerpark in Landau auf einer Parkbank sitzend an ihrem Glied manipuliert haben soll. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann vor Ort antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen. Bei dem Betroffenen handelte es sich um einen 82-jährigen Senior, welcher einen verwirrten Eindruck machte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann an seine Familienangehörigen überstellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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