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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wilgartswiesen/B48 - Sekundenschlaf im Wellbachtal

Wilgartswiesen/B48 (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026, befuhr gegen 17:31 Uhr ein 66-jähriger Fahrer eines Mercedes die B48 aus Richtung Annweiler in Fahrtrichtung Johanniskreuz. Während der Fahrt kam der Mann nach eigenen Angaben aufgrund eines mutmaßlichen Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr hierbei einen Leitpfosten und kam anschließend im Grünstreifen zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des Fahrzeugs musste ein Abschleppdienst verständigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Gegen den 66-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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