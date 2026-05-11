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POL-PDLD: Rohrbach - Schwerer Verkehrsunfall auf der L554

POL-PDLD: Rohrbach - Schwerer Verkehrsunfall auf der L554
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Rohrbach (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, befuhr gegen 18:55 Uhr eine 22-jährige Fahrerin eines Peugeot die L554 von Rohrbach in Richtung Impflingen. Auf gerader Strecke kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw begann kurzzeitig zu brennen, konnte jedoch durch eine bislang unbekannte Person mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L554 kurzzeitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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