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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes auf der Bienwald-B9 einer Kontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch und betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten bei dem 36-Jähirgen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille und ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Metamfetamin und Cannabis. Hiernach räumte der 36-Verkehrsteilnehmer ein, dass er wohl vor wenigen Tagen auf einer Party Ecstasy konsumiert hatte. Dem 36-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein dementsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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